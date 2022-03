Eurovision ohne Russland: Das wird der politischste ESC aller Zeiten

Anzeige

Am 24. April 1974 um 22.55 Uhr spielte der portugiesische Rundfunk die Liebesschnulze „E Depois do Adeus“. Mit genau diesem Titel („Und nach dem Abschied“) war der Portugiese Paulo de Carvahlo 18 Tage zuvor beim Eurovision Song Contest im britischen Brighton auf dem letzten Platz gelandet. Es war das Jahr von Abba, es war der Urknall einer Weltkarriere. Für Portugal aber ging es um mehr als ein bisschen Schlagerseligkeit: Carvahlos Liebeslied war das verabredete Geheimsignal an die aufständischen Truppen, den Staatsstreich gegen die Diktatur des sogenannten „Dritten Weges“ zu starten. Die Nelkenrevolution begann mit einem ESC-Song. 18 Stunden später war die älteste Diktatur Europas Geschichte - und Portugal wieder eine demokratische Republik.

Der ESC gibt sich gern unpolitisch. Man sei doch nur ein „kulturelles Event“, betont die Europäische Rundfunkunion als Veranstalter gern, ein Zusammenschluss von 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Noch 24 Stunden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte die EBU darauf beharrt, Russland dürfe trotz allem am 14. Mai im italienischen Turin am 66. ESC teilnehmen. Doch dann machten mehrere Länder Druck. Das Ergebnis: Russland ist raus. Denn sonst würden, so formulierten es die geläuterten ESC-Verantwortlichen, die „Werte des Wettbewerbs in Verruf gebracht“. Unverzüglich erklärten die drei russischen Sender Perwy kanal, WGTRK und das Radiozentrum Ostankino ihren Austritt aus der EBU.

Siegerin in Stockholm: Die ukrainische Sängerin Jamala nach ihrem Triumph beim ESC 2016. © Quelle: imago/ITAR-TASS

Ein ESC ohne Russland also. Was im Vergleich zum blutigen Krieg selbst wie eine popkulturelle Marginalie wirkt, ist bei genauer Betrachtung kein unerheblicher Randaspekt, sondern ein politischer Vorgang. Denn das paneuropäische Popspektakel – für das Deutschland Freitagabend (4. März) um 21 Uhr in der ARD seinen Kandidaten sucht – hatte immer auch eine politische Funktion: als länderübergreifendes Druckventil für spielerische Lästerreflexe, als scheinbar harmlose Projektionsfläche, auf der der Kontinent Europa sich friedlich beäugen und mit Vorurteilen spielen konnte. Die spinnen, die Finnen. Zum Gähnen, die Dänen. Pop und Politik gingen Hand in Hand, nicht immer nur leicht und tänzelnd.

Die ESC-Siegerin von 2017 ist heute auf der Flucht

Einmal erst hat Russland den ESC gewonnen; das war 2008 mit dem Sänger Dima Bilan („Believe“). Die Ukraine dagegen siegte 2004 und 2016. Beim letzten Sieg, gut zwei Jahre nach der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland, spiegelte sich bereits der ganze Zorn Europas auf die russische Aggression: Die ukrainische Sängerin Jamala sang damals mit dem schluchzenden, eruptiven, machtvollen (und natürlich hochpolitischen) Titel „1944″ ihre ganze Wut über die Deportation der Krimtartaren durch das Stalin-Regime heraus. Ihre eigenen Urgroßeltern waren unter den Opfern dieses Verbrechens. Es war nicht der „schönste“, aber sicher der bewegendste Titel des Abends. Russland reagierte empört auf Jamalas Beitrag. Die Aufforderung aber, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, wies sie damals von sich: „Ich habe die ukrainische Staatsbürgerschaft, eine andere ist nicht notwendig.“

Nun ist Jamala, ESC-Siegerin von 2017, auf der Flucht. „Gestern Abend habe ich bei Bombenlärm in 15 Minuten alles zusammengerafft und mit den Kindern auf dem Arm die Wohnung verlassen“, erzählt die 38-Jährige in einem Video. In sozialen Medien dokumentierte sie ihre Irrfahrt aus dem Kriegsgebiet heraus. Vier Tage habe die Flucht im Auto gedauert. Ihr Ehemann blieb zurück. Erwachsene Männer dürfen das Land nicht verlassen. Am Freitag ist die Sängerin in Berlin in der ARD zu Gast.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

ZUM THEMA Ein bisschen Frieden: Bittersüße Erinnerung an den Eurovision Song Contest 2017 in Kiew

In den Regularien für den ESC heißt es, die Bühne dürfe nicht für politische Statements genutzt werden. Banner mit klaren politischen Aussagen etwa sind verboten, Animositäten zwischen Staaten hätten beim paneuropäischen Friedensfest nichts verloren. Das ist naiv. Jamalas Lied war ein Grenzfall. Und nicht der erste. Als Estland 2001 als erste postsowjetische Nation den ESC gewann, empfand das Land den Triumph als finales Signal der Emanzipation, als endgültige „Rückkehr nach Europa“ aus der Umklammerung Russlands. Jahre vor der offiziellen Osterweiterung der EU witterten viele ehemalige Ostblockstaaten – die seit 1993 am ESC teilnehmen dürfen – die Gelegenheit, sich als offene, bunte, vom postsowjetischen Grauschleier befreite Aufbruchsnationen zu präsentieren. „Wir haben uns durch Musik vom Sowjetimperium befreit“, rief der damalige estnische Premierminister Mart Laar nach dem Sieg der jubelnden Menge zu.

„Wir haben uns durch Musik vom Sowjetimperium befreit“: Tanel Padar (l.) und Dave Benton aus Estland gewannen 2001 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen. © Quelle: picture-alliance / dpa

2009 wollte Georgien mit dem Titel „Put In Disco“ antreten, doch der Refrain „We don‘t wanna put in“ klang der EBU dann doch zu sehr nach „We don‘t want Putin“, und Georgien – empört durch die von Russland forcierte Abkehr Südossetiens ein Jahr zuvor – wurde vom ESC ausgeschlossen. Auch Serbien-Montenegro war zwischen 1993 und 2001 nicht dabei. Aufgrund der im Jugoslawienkrieg verhängten UN-Sanktionen war dem Land die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen wie dem ESC untersagt.

Europa feiert Conchita Wurst als sanfte Kämpferin gegen Homophobie und Intoleranz

Als der reiche Ölstaat Aserbaidschan 2012 den teuersten, pompösesten und umstrittensten ESC der letzten Jahre ausrichtete, nutzte der autoritär regierende Präsident Ilham Alijev das Event, um sein Land als glorreiche Nation und Jetset-Hotspot für Luxustouristen zu inszenieren. In wenigen Monaten wurde die Hauptstadt Baku zu einem Disneyland für Diktatoren herausgeputzt. Auch wenn über den dunklen Asphalt der nagelneuen zehnspurigen Prachtboulevards dann doch nur drei altersschwache Ladas knatterten. Und den Sieg der bärtigen, sanften Diva Conchita Wurst 2014 in Kopenhagen feierte halb Europa – ähnlich wie den Sieg der transsexuellen israelischen Diva Dana International im Guildo-Horn-Jahr 1998 – als Signal der Toleranz gegen Macho- und Mackertum, gegen Homophobie und die gerade erstarkende paneuropäische Rechte.

Signal der Toleranz: Conchita Wurst aus Österreich siegte beim ESC 2014. © Quelle: picture alliance / dpa

Ein Jahr nach Conchitas Triumph, 2015, jährte sich das Massaker an den Armeniern, das der Bundestag inzwischen als Völkermord bezeichnet hat, zum einhundersten Mal, und Armenien entsandte die Gruppe Genealogy zum ESC, die sich aus Diaspora-Armeniern aus fünf Kontinenten zusammensetzte. Der Titel „Face The Shadow“ enthielt die unzweideutige Refrainzeile „Don‘t Deny“ (Leugne nicht). Seit 2012 ist die Türkei nicht mehr dabei und plant auch keine Rückkehr. 2014 und 2015, auf dem Höhepunkt der Krim-Krise, wurden die russischen ESC-Teilnehmerinnen gnadenlos ausgebuht.

Immer wieder liefert der Wettbewerb den Soundtrack zu den Weltläufen. Schließlich verdankt er schon seine Geburt einer politischen Entscheidung: Beim Narzissenfest 1954 aus Montreux ertönte erstmals das Prélude aus dem „Te Deum“ Nummer H 146 des französischen Barockkomponisten Marc-Antoine Charpentier, die Eurovisionshymne. Plötzlich gab es, nur neun Jahre nach dem Krieg und drei Jahre vor den Römischen Verträgen, eine gemeinsame europäische TV-Bilderwelt.

„Nieder mit Franco, nieder mit Salazar“: Proteste auf der ESC-Bühne 1964. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Schon beim neunten ESC 1964 in Kopenhagen kam es zu einem politischen Zwischenfall: Vor dem belgischen Beitrag stürmten drei Männer mit Protestplakaten und den Rufen „Nieder mit Franco, nieder mit Salazar“ die Bühne. Die Polizei schritt ein. Die Männer protestierten damit gegen die Militärregimes in Spanien und Portugal, das in diesem Jahr erstmals am ESC teilnahm. Am Ende erhielt Portugal vom Publikum keinen einzigen Punkt.

Eine popkulturelle Materialschlacht

Die „Eurovision“ (den Ausdruck prägte damals der britische Journalist George Campey) war stets mehr als eine technische Plattform zum Bilderaustausch – sie wurde zur Keimzelle einer multinationalen Medienidentität, zur Tauschbörse für Bilder, Shows und – schleichend, unbewusst – auch von Werten und Normen. Und der schüchterne kleine Kompositionswettbewerb, den die EBU dann 1956 im schweizerischen Lugano ins Leben rief, wurde zum kulturellen Kitt zwischen Ländern, die sich gerade noch beschossen und bombardiert hatten.

Aus dem plüschigen Sängerwettstreit und Friedensfest von einst ist längst eine popkulturelle Materialschlacht geworden, ein gesellschaftspolitischer Kleinkrieg mit millionenteuren Inszenierungen. Im Pyrogewitter des politischen Pathos fehlt der aseptischen Supershow immer öfter das Spielerische, das Entkrampfende. Es ist, als spiegele der ESC eben nicht nur die segensreiche Wirkung des europäischen Annäherungsprozesses, sondern auch die gegenteilige Entwicklung: die Rückkehr zu nationalen Egoismen, zum Siegenwollen um jeden Preis. Putin wird es verschmerzen.

DER DEUTSCHE VORENTSCHEID

Angesichts des Kriegs in der Ukraine ändert die ARD ihr Programm: Die Show „Germany 12 Points - Der deutsche ESC-Vorentscheid“ ist am Freitagabend, 4. März 2022, nicht um 20.15 Uhr zu sehen, sondern erst um 21 Uhr - kommt dafür aber auch im Ersten Programm und nicht nur in allen dritten Programmen und ONE. Zuvor zeigt die ARD die Sendung „Solidarität mit der Ukraine“ mit Ingo Zamperoni. Von 21 bis 22.30 Uhr dann moderiert Barbara Schöneberger live aus Berlin die Suche nach dem deutschen ESC-Teilnehmer. Ins Rennen gehen sechs Titel weithin unbekannter Künstler: „Rockstars“ von Malik Harris, „I Swear to God“ von Maël & Jonas, „Alive“ von Eros Atomus, „Soap“ von Emily Roberts, „Anxiety“ von Felicia Lu und „Hallo Welt“ von Nico Suave & Team Liebe.