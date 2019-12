Eurojackpot-Gewinnerin meldet sich: Frau unter 30 ist 30 Millionen Euro reicher

Anzeige

Anzeige

Wiesbaden. Der seit Tagen gesuchte Eurojackpot-Gewinner ist gefunden: Die 30 Millionen Euro gehen an eine alleinstehende junge Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis, wie Lotto Hessen am Donnerstag mitteilte. Sie habe sich nun gemeldet und teilt sich den eigentlich 90 Millionen Euro hohen Gewinn vom 22. November mit einer Tippgemeinschaft und einem Ungarn. Die Frau habe die Spielquittung vorgelegt und ihre Bankverbindung für die Überweisung angegeben.

Was tun mit 30 Millionen Euro? "Ich würde mal sagen, ein Haus und ein Auto kaufen, aber da bleibt noch verdammt viel übrig. An Weihnachten werde ich in Ruhe darüber nachdenken, wer aus der Familie etwas bekommt und was ich alles kaufen und wie ich es anlegen möchte", sagte die Frau unter 30 den Angaben zufolge.

Millionen-Tipp hatte sie anonym abgegeben

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Laut Lotto Hessen ist die aktuelle Gewinnerin die erste Frau, die sich einen der Top-zehn-Gewinne in Hessen allein sicherte. Ihren Millionen-Tipp hatte sie anonym, das heißt ohne Kundenkarte abgegeben. Dabei ist eine automatische Gewinnüberweisung nicht möglich, sie müssen sich mit der Spielquittung aktiv bei der Lottogesellschaft melden. Tun sie es nicht oder verlieren sie ihr Quittung, verfällt der Gewinn nach drei Jahren, wie Lotto Hessen mitteilte.

Anzeige

RND/dpa