Eurojackpot-Gewinner aus Baden-Württemberg tippt für zehn Euro - und gewinnt 2,9 Millionen

Stuttgart. Einer der baden-württembergischen Millionengewinner der jüngsten Eurojackpot-Ziehung kommt aus dem Raum Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen. Das teilte die staatliche Lotteriegesellschaft des Landes am Samstag mit. Um wen es sich handle, sei noch unklar. Der oder die Unbekannte habe am Freitag anonym in einer Annahmestelle nahe Kirchheim/Teck getippt, zehn Euro eingesetzt - und nun knapp 2,9 Millionen Euro gewonnen. Um das Geld zu bekommen, müsse die gültige Spielquittung eingereicht werden.

Der Eurojackpot war bei der Ziehung der Zahlen im finnischen Helsinki am Freitagabend mit 90 Millionen Euro gefüllt, die Anteile an diesem Hauptgewinn gingen nach Bayern, Hessen und Ungarn.

Unbekannter Gewinner aus Kreis Esslingen

Weil die Gewinnklasse 1 - der Jackpot also - auf eben jene 90 Millionen Euro begrenzt war, kam es zu einem Überlauf auf die Gewinnklasse 2, die diesmal besonders hoch ausfiel. Hier wurden achtmal jeweils 2,9 Millionen Euro ausgeschüttet - in zwei Fällen gehen diese Summen nach Baden-Württemberg. Der zweite Südwest-Millionentreffer sei durch einen Spielauftrag eines gewerblichen Vermittlers erzielt worden, teilte Lotto Baden-Württemberg mit. Woher der oder die Gewinner stammen, war deshalb zunächst unbekannt.

Die Gewinnzahlen lauteten 3, 12, 24, 37, 38, die beiden Eurozahlen 3 und 7. Der unbekannte Gewinner aus dem Kreis Esslingen hatte nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg alle fünf Gewinnzahlen sowie die Zusatzzahl 7 richtig getippt. Für einen Anteil am Jackpot fehlte dem Schwaben nur die zweite Zusatzzahl.

RND/dpa