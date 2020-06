“Esst weniger Tiefkühlpizza”: Hersteller ruft Kunden zum Boykott des eigenen Produkts auf

Anzeige

Anzeige

Der bayrische Pizza-Hersteller “Franco Fresco” überrascht in einem neuen Werbespot mit dem Aufruf zum Boykott der eigenen Produkte. Da die Gastronomie besonders unter der Coronavirus-Pandemie leide, bittet der Hersteller seine Kunden, “zumindest in der nächsten Zeit” weniger Tiefkühlpizza zu essen. Stattdessen wäre es derzeit wichtiger, kleinere Läden und Restaurants zu unterstützen. “Helft eurem Lieblingslokal!”, heißt es in dem Werbespot weiter.

“Die Gastronomie leidet durch Corona”

In einem Interview mit “Watson” erklärte der Markting-Chef des Unternehmens, Michael Götz, den Hintergrund des Werbespots: “Ich finde, dass es als Marke wichtig ist, Haltung zu zeigen. Wir sehen, wie die Gastronomie-Szene durch Corona leidet.” Das Unternehmen wolle mit dem Video ein “schönes Zeichen” setzen: “Wenn ein Tiefkühlpizzenhersteller sagt: ‚Esst lieber draußen’, dann ist das schon eine Botschaft.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Während der Corona-Pandemie sei die Nachfrage an “Gustavo Gusto”-Pizzen deutlich gestiegen. Wie er “Watson” weiter sagte, erhoffe sich Götz eine positive Nachwirkung des Werbespots: “Wir glauben schon, dass das einen positiven Effekt auf die Marke haben kann, wenn es eben glaubwürdig und ehrlich ist. Uns ist es generell wichtig, nachhaltig eine Marke zu schaffen, die für etwas steht.”

Kunden sind von dem Aufruf begeistert

Anzeige

Und die Botschaft scheint anzukommen. Unter dem Video, das auch bei Facebook gepostet wurde, äußern sich Kunden der Marke durchweg positiv über den Werbespot. “Euer Unternehmen ist einfach der Hammer. Da sieht man, dass es auch ohne Profitgier und mit Herz am rechten Fleck läuft", schreibt etwa ein Nutzer. “Ihr zeigt wahre Größe”, lautet ein anderer Kommentar.