Essener Oberarzt provoziert mit „Ungeimpft“-Armbinde

„Ungeimpft“ – das steht auf einer Armbinde, die ein Oberarzt am Freitag im Essener St.-Josef-Kranken­haus Kupferdreh getragen hat, berichtet die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ). Der Mann protestiert mit der selbst­gebastelten Armbinde gegen die regel­mäßigen PCR-Corona-Tests am Arbeits­platz. Die Klinik reagiert auf die Provokation und schreibt in einer schriftlichen Mitteilung: „Wir bedauern den Vorfall sehr.“

Der Mitarbeiter habe seine Binde schnell wieder abgenommen. In der Meldung betont die Klinik, dass es vor allem um den Ort des Protests und die damit verbundene Signal­wirkungen gehe: „Natürlich respektieren wir die freie Meinung eines jeden, daher ist das subjektive Empfinden des Mitar­beiters auch zu respektieren“, heißt es. „Allerdings ist der Ort, seinen Protest zu äußern, nicht akzeptabel und wird auch vonseiten der Kranken­haus­leitung nicht toleriert.“

Universitätsklinik Essen: Neueinstellungen nur mit Impfung

Laut dem Bericht der WAZ, haben auch andere Kranken­häuser in der Region mit Impf­verweigern zu kämpfen. Die Universitäts­klinik Essen, die bundesweit zu den größten Corona-Behandlungs­zentren zählt, setzt deshalb bei Neu­ein­stellungen nun eine Impfung voraus.

An der Klinik seien nach Angaben eines Sprechers 88 Prozent der Beschäftigten geimpft. Das sei deutlich mehr als der Bevölkerungs­durch­schnitt. Aber es gebe vereinzelt auch Ärzte, die sich nicht impfen lassen wollen.

Dass die Verweigerer ihre Meinung noch ändern, glaubt die Klinik nicht. „Wer jetzt noch ungeimpft ist, ist nur sehr schwer zu über­zeugen“, so der Sprecher.