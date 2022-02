Nach Großbrand in Essen: Polizeiroboter „Herbie“ erkundet die Ruine

Anzeige

Essen. Einen Tag nach dem Großbrand in der Essener Innenstadt mit drei Verletzten und 35 zerstörten Wohnungen ist die Brandursache noch unbekannt. Die Brandstelle sei aufgrund der Einsturzgefahr noch nicht betretbar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Deshalb soll ab 11 Uhr ein neuer vierbeiniger Roboter der Polizei den ausgebrannten Wohnkomplex untersuchen, wie ein Sprecher der Polizei Essen am Dienstagvormittag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt.

Der 35 Kilo schwere Laufroboter namens „Spot“ eines US-amerikanischen Herstellers, der intern „Herbie“ genannt wird, war erst Mitte Januar bei einem Termin mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Duisburg vorgestellt worden. Die Erkundung der Ruine in Essen ist sein erster Einsatz, wie Timm Wandel, Sprecher des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg, dem RND am Dienstagvormittag bestätigt. „Aufgrund der Einsturzgefahr ist hier der Einsatz des Roboters sinnvoll, anstatt Menschen zu gefährden“, sagt er.

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, schaut sich bei der Eröffnung des neuen "Innovation Lab" der Polizei im Digitalkontor in Duisburg den neuen Polizei-Roboter an. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

„Herbie“ kann messen, sprechen und klettern

Der ferngesteuerte Roboter in den Farben der Polizei könne mit Kameras und Sensoren Katastrophenorte oder Tatorte mit möglichen Gewalttätern erkunden, sagte Herbert Reul bei der Vorstellung des Geräts. Eine Zusatzausrüstung mit Mikrofon erlaube es, zu Verschütteten vorzudringen und mit ihnen zu kommunizieren. „Er kann auch klettern und somit Steigungen und unwegsames Gelände überwinden“, ergänzt Wandel. Das Gerät kostete in der Erstanschaffung rund 60.000 Euro plus Lizenzgebühren.

Im Essener Westviertel steht seit dem frühen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in der Bargmannstraße ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell über mehrere Etagen aus.

Geschulter Polizist bedient „Herbie“

In Essen soll „Herbie“ nun bei der Suche nach der Brandursache helfen. Wie genau der erste Einsatz des Roboters ablaufen wird, entscheide sich wohl erst währenddessen. „Das ist auch für uns ganz neu“, sagt der Sprecher der Polizei Essen dem RND.

Fest steht, dass ein Polizeibeamter des LZPD den Roboter mittles einer Fernbedienung steuern wird. „Der Kollege hat eine Einarbeitung bekommen, eine lange Ausbildung braucht es dafür aber nicht“, erklärt Wandel. Selbst NRW-Innenminister Reul habe bei der Vorstellung von „Herbie“ ein paar Schritte gehen dürfen. „Auch wenn es nicht sonderlich kompliziert ist, kennt der Kollege natürlich alle Funktionen des Roboters im Detail“, betont Wandel. Wann erste Ergebnisse erwartet werden und wie lange der Einsatz von „Herbie“ dauern soll, ist vorab nicht klar.

Einsatzkräfte melden am Dienstagmorgen „Feuer aus“

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte die ganze Nacht an. Feuerwehrleute hatten mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, ob etwas aufglimme, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen schilderte. Immer wieder seien kleine Glutnester aufgetaucht, die gelöscht worden seien. Gegen 7 Uhr hätten die Einsatzkräfte dann „Feuer aus“ gemeldet, sagte der Sprecher. Damit wurde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben.

128 Menschen hatten durch das Montagfrüh ausgebrochene Feuer ihre Wohnungen und vielfach ihr komplettes Eigentum verloren. Sie mussten zu Bekannten oder in Hotels ziehen. Die Feuerwehr war am Montag den ganzen Tag damit beschäftigt, den Brand endgültig zu löschen. Nach dem Ende der nächtlichen Nachlöscharbeiten will die Feuerwehr im Laufe des Vormittags die am Brandort verlegten Schläuche abbauen.