Essen: Drei Schwerverletzte nach Wohnungsbrand – Nachbar rettet Familie

Essen. Drei Menschen sind bei einem Brand in Essen schwer verletzt worden – darunter ein sechsjähriges Kind. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus habe es eine Verpuffung gegeben, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Ein Nachbar der dort wohnenden Familie hörte den Knall und kam sofort zu Hilfe. Er kippte einen Wassereimer auf den Vater der Familie, dessen Kleidung Feuer gefangen hatte, half der Familie ins Freie und löschte anschließend auch noch den Brand in der Wohnung.

Der 43-jährige Vater wurde schwer verletzt und schwebte nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Die 42 Jahre alte Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind wurden ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere elf und sieben Jahre alte Kinder des Paares blieben unverletzt. Sie wurden der Jugendhilfe übergeben. Auch der Hund der Familie konnte von der Feuerwehr unverletzt gerettet werden. Die Brandwohnung ist laut Angaben der Feuerwehr unbewohnbar. Die anderen Bewohner konnten nach dem Einsatzende wieder nach Hause zurückkehren. Die Schadenshöhe und die genaue Brandursache waren laut Polizeiangaben zunächst unklar.