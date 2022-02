Wohnkomplex in Essen ausgebrannt: Warum hat sich das Feuer so schnell ausgebreitet?

Anzeige

Essen. Kurz nach Mitternacht bringt in einem Essener Wohnkomplex ein Feuer aus. Wenig später steht das ganze Gebäude in Flammen. Am Vormittag sind zwar die größten Flammenherde gelöscht, es komme aber immer wieder zu kleinen Brandausbrüchen, erklärte Mike Filzen, Pressesprecher der Essener Feuerwehr, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montagvormittag.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sowie Brandermittlerinnen und -ermittler seien vor Ort. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt – auch weil das Gebäude durch die Flammen schwer beschädigt wurde. „Es ist fraglich, ob der Wohnkomplex überhaupt noch einmal betreten werden kann“, sagte Filzen. Es könnte akute Einsturzgefahr bestehen. Das behindere nicht nur die Nachlöscharbeiten, sondern auch die Ermittlungen zur Brandursache. „Wir kommen nur von außen ran“, betonte der Feuerwehrsprecher. Zumindest eine Ausbreitung des Brandes auf andere umliegende Gebäude könne mittlerweile ausgeschlossen werden.

Großbrand in Essen: Bilder zeigen das Ausmaß des Feuers

Im Essener Westviertel steht seit dem frühen Montagmorgen ein ganzer Wohnblock in Flammen. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in der Bargmannstraße ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell über mehrere Etagen aus.

Feuerwehrsprecher: „Brandgeschehen hatte eine dramatische Dynamik“

Der Gebäudekomplex sei etwa zehn Jahre alt. „Die massive Brandausbreitung hat alle Einsatzkräfte sehr überrascht. Das Brandgeschehen hatte eine dramatische Dynamik“, sagte Filzen dem RND. Er sei schon lange Feuerwehrmann, etwas Vergleichbares habe er aber noch nicht erlebt.

Warum das Feuer sich so schnell ausbreiten konnte, müsse nun ermittelt werden. Filzen, der sich am Morgen selbst vor Ort über den Einsatz informierte, und seine Kollegen haben aber schon erste Vermutungen: „Der starke Wind wird das Feuer immer wieder angefacht haben. Zudem sind die Balkonabtrennungen und die Rollläden aus Kunststoff. Wenn die Feuer fangen, springen die Fensterscheiben und die Wohnungen gehen durch den Wind in Flammen auf. Wir vermuten, dass das Feuer von der einen Seite rein, durch die Wohnungen, und dann auf der anderen Seite wieder herausgekommen ist“, sagte der Sprecher.

Brandsperren sollen schnelle Ausbreitung eigentlich verhindern

Moderne Gebäuden haben Brandsperren, die eine schnelle und großflächige Brandausbreitung verhindern sollen. Laut Filzen habe auch der abgebrannte Wohnkomplex solche Sperren gehabt. Warum es dennoch zu einer derartigen Ausbreitung kommen konnte, sei ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

Dabei in den Fokus rücken könnte laut Filzen die Dämmung der Außenfassade, bestehend aus Styroporplatten. Das ist nichts Ungewöhnliches, sie könnten aber bei der Brandausbreitung eine Rolle gespielt haben. Bislang sei das aber nur Spekulation, die Ermittlungen dauern an.

180 Menschen in Notunterkunft untergebracht – nur drei Verletzte

Der Großbrand betreffe 39 Wohnungen, teilte die Vivawest Wohnen GmbH mit. Das Unternehmen sagte den rund 100 Mietern der abgebrannten Wohnungen Unterstützung zu. „Wir sind tief betroffen und wünschen den verletzten Mietern baldige Genesung“, sagte Uwe Eichner, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Großbrand in Essen: Wohnblock steht in Flammen

Das Feuer brach in der Nacht zu Montag aus. Am Morgen meldete die Feuerwehr drei Verletzte. Noch sind aber nicht alle Wohnungen überprüft.

Bei dem Brand waren drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), die Feuerwehrsprecher Filzen gegenüber dem RND bestätigt, wird niemand vermisst. Drei Menschen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Ihnen gehe es aber gut, sagte Filzen: „Es ist schon fast ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist.“

180 Menschen sind in einem benachbarten Hörsaalzentrum untergebracht worden. Dazu gehörten Kinder, Ältere, Menschen im Rollstuhl, „der komplette Altersquerschnitt“, sagte der zuständige Abschnittsleiter Betreuung, Sebastian Smitmans, von den Maltesern.