Esel erschreckt Pferd - Reiterin stirbt nach Sturz

Gescher. Nach einem Reitunfall ist eine 32-Jährige in Gescher (Kreis Borken) nahe der niederländischen Grenze an den Folgen eines Sturzes gestorben. Die Frau war am Sonntag mit ihrem Pferd auf einem Feldweg unterwegs, als ein Esel auf einer angrenzenden Koppel wieherte, heißt es in einem Polizeibericht.

Frau stirbt in Klinik

Das Pferd erschrak nach dem Laut des Esels, knickte auf dem Grünstreifen neben dem Weg um und fiel mit der Reiterin zu Boden. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Dort starb sie wenig später an den Folgen des Sturzes.