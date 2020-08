Es wird wieder heiß: Bis zu 36 Grad am Samstag - Unwettergefahr

Anzeige

Offenbach. Erst Hitze, dann Gewitter: In Deutschland wird es auch an diesem Samstag heiß. Zwischen 30 und 36 Grad werden erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach vorhersagte. Im Laufe des Tages zieht zudem ein Band von Schauern und Gewittern von West nach Ost, was auch unwetterartig ausfallen könne. Zwischen 25 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter und Hagel seien möglich. Wo genau, sei aber nicht vorhersagbar. "Es ist sehr schwierig, hier eine Region abzustecken, wo es zu Unwettern kommt", sagte DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel.

Am Freitagnachmittag war im südbadischen Rheinfelden mit 38,5 Grad Celsius der bislang höchste Wert des Jahres gemessen worden. Dies sei an diesem Samstag auch angesichts der Wolken, Gewitter und Schauer nicht zu erwarten, sagte Kirchhübel. Am heißesten werde es vermutlich in Nordbayern werden. Nur im Norden und auf den Berggipfeln werde es kühler als 30 Grad bleiben.