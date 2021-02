„Es schneit wie verrückt“: Räumdienste in Niedersachsen im Dauereinsatz

Anzeige

Hannover. Winterliche Straßenverhältnisse haben den Räumdiensten auf den Autobahnen in Niedersachsen am Montagmorgen alles abverlangt. Gleichzeitig richteten sich nach Beobachtung der Polizei die Autofahrerinnen und Autofahrer auf die schwierigen Bedingungen ein. „Es schneit hier wie verrückt, aber die Leute fahren alle vorsichtig“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Garbsen. Es habe kleinere Unfälle gegeben, aber keine größeren Zwischenfälle.

Weiter östlich war die Situation aus Sicht der Polizei angespannter. „Es sind massenhaft Lastwagen liegengeblieben“, sagte ein Sprecher der dortigen Autobahnpolizei.

Video Schneechaos: Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bis Montag eingeschränkt 1:00 min Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat den vom Schneechaos betroffenen Menschen in Deutschland geraten, am Wochenbeginn besser zu Hause zu bleiben. © dpa

Auf der Autobahn 7 war die Fahrbahn Richtung Norden zwischen Hedemünden und Dramfeld wegen eines querstehenden Lastwagens gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin in Göttingen. In der Gegenrichtung herrschte stockender Verkehr, auch wegen vereinzelt liegenbleibender Lastwagen. Aber auch auf anderen Straßen in Südniedersachsen sei das Durchkommen schwierig.

Im Bereich der Autobahnpolizei Osnabrück sei die Lage auf der Autobahn 1 etwas entspannter als auf den Autobahnen am Wiehengebirge und im Teutoburger Wald, sagte eine Sprecherin, weil es am Morgen wieder zu schneien begonnen habe. „Insgesamt ist weniger Verkehr unterwegs als sonst.“ Die Räumdienste seien im Einsatz. Schwierigkeiten könne es geben, weil zum Teil der weggeräumte Schnee in den Auf- und Abfahrten liege. Entsprechend komme es immer wieder vor, dass Fahrzeuge feststecken.

Generell hätten sich die Autofahrer auf die winterliche Situation auf den Straßen eingestellt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Oldenburg: „Man kann nicht rasen und muss vielleicht auch mal eine Viertelstunde früher losfahren.“