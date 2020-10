“Es geht um die Vorfreude”: Erster Weihnachtsmarkt in Seiffen eröffnet

Anzeige

Seiffen. Weihnachtsstimmung Anfang Oktober: Mit Glühwein und Musik ist im erzgebirgischen Seiffen der Sternenmarkt eröffnet worden - bei Sonne und Temperaturen um 15 Grad. “Die Menschen freuen sich auf die Weihnachtszeit, hier können sie schon mal die Stimmung atmen”, sagte Initiator Tino Günther am Samstag. Zuvor hatten verschiedene Medien über den ersten Weihnachtsmarkt Deutschlands berichtet, Günther selbst weiß das nicht so genau, er spricht lieber von einem “Voradventsmarkt”.

Coronabedingt verzichten die Händler in diesem Jahr auf Mehrweggeschirr, die Stände sind zudem mit einer Glasscheibe zum Schutz ausgestattet. Hinweistafeln mit Engel und Bergmann weisen auf die Abstandsregeln hin.

Mindestens bis Ende Dezember bleibt der Markt geöffnet

Bis Ende Dezember haben fünf Stände im Seiffener Zentrum geöffnet. "Wenn die Nachfrage da ist, vielleicht auch länger", so Günther. Am ersten Tag seien bereits zahlreiche Besucher nach Seiffen gereist, darunter viele aus der sächsischen Landeshauptstadt. "Es geht um das Thema Vorfreude", sagte Günther. Für viele Menschen sei es ein besonderes Erlebnis, in der Weihnachtsstadt Seiffen den ersten Glühwein des Jahres zu trinken.