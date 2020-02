Erste Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg und NRW bestätigt

Anzeige

In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit.

Laut “Rheinische Post” soll es außerdem mindestens einen bestätigten Fall in NRW geben. Demnach sei ein Ehepaar aus Erkelenz unter dem Verdacht einer Corona-Erkrankung in die Uni-Klinik Düsseldorf eingeliefert worden, mindestens eine Person sei dort positiv auf den Erreger getestet worden.

