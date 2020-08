Erste Tote durch Hurrikan „Laura“ in den USA: 14-Jährige von Baum erschlagen - Tornadowarnung

Anzeige

Anzeige

Lake Arthur. Im US-Staat Louisiana gibt es eine erste Tote durch Hurrikan „Laura“. Es soll sich um ein 14 Jahre altes Mädchen handeln, die von einem Baum erschlagen wurde. Christina Stephens, die stellvertretende Kommunikationsstabschefin des Gouverneurs von Louisiana, schrieb in einem Tweet, dass Gouverneur John Bel Edwards einen Bericht über den ersten Todesfall von Hurrikan Laura in Louisiana erhalten habe. „Wir erwarten, dass es weitere Todesfälle geben könnte“, schrieb sie weiter.

Hurrikan „Laura“ war in Louisiana als Sturm der Kategorie 4 an Land getroffen und hatte sich danach abgeschwächt. Er brauste am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe der Gemeinde Cameron rund 50 Kilometer östlich der texanischen Grenze an die Küste und hatte Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde, wie das Nationale Hurrikanzentrum mitteilte. Rund sechs Stunden später waren es noch 160 Kilometer pro Stunde, „Laura“ hatte laut Meteorologen die Kategorie 2. In drei Staaten - Arkansas, Louisiana und Mississippi - wurde eine Tornadowarnung herausgegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hunderttausende von Stromausfall betroffen

Anzeige

Es war der stärkste Hurrikan, der in diesem Jahr bislang die USA erreicht hat und brachte Wassermassen in die tief liegenden Küstengebiete. Den Vorhersagen nach könnten sie eine Sturmflut von sechs Metern Höhe auslösen, die „nicht zu überleben“ wäre.

In Texas und Louisiana fiel der Strom in knapp 470.000 Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden aus. Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, wie ein Hochhaus in der Stadt Lake Charles in Louisiana vom Wind beschädigt wurde - Fenster zerbrachen, Glasteile und andere Bruchstücke flogen durch die Luft und auf den Boden.

Anzeige

Nich alle verließen ihre Häuser

Einige Leute seien noch in der Stadt und riefen den Notruf, sagte Tony Guillory, Chef der sogenannten Polizeijury der zu Lake Charles gehörenden Gemeinde Calcasieu Parish. „Es gibt keine Möglichkeit, zu ihnen zu kommen.“ Er hoffte auf Rettungseinsätze später am Donnerstag, aber fürchtete auch, dass Überschwemmungen zu erheblichen Verzögerungen führen würden.

US-Vizepräsident Mike Pence hatte die Anwohner in einer Rede auf dem Parteitag der Republikaner aufgerufen, die betroffenen Gebiete zu verlassen. Präsident Donald Trump forderte via Twitter, sie sollten den Vorgaben der Behörden folgen.