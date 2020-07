Erste Testergebnisse: Nur wenige Corona-Infizierte in Mennoniten-Gemeinde in Euskirchen

Kleinkind verdurstet: Polizei spricht von “desolater” Wohnung mit Tieren

Rund 20 Ratten in Käfigen, rot-braune Schmierereien - Blut oder Kot - an den Wänden: In dieser Wohnung starb ein zweijähriges Kind, weil seine Mutter es verdursten ließ. Im Prozess sagte ein Polizist, der am Tatort im Einsatz war, dass die Wohnung in einem desolaten Zustand gewesen sei.