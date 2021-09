Erste schwarze Frau wird zur Miss Irland gekürt

Anzeige

Pamela Uba ist die neue Miss Irland – und die erste schwarze Frau in der 74-jährigen Geschichte des Wett­bewerbs, die diesen Titel trägt. Das ist einer Pressemitteilung der Organisatoren zu entnehmen. Demnach hofft die 26-jährige Gewinnerin, die als Medizinerin arbeitet und zuvor bereits zur Miss Galway gewählt wurde, damit anderen Frauen zeigen zu können, dass Haut­farbe „nichts ist, was einen zurückhält“.

Pamela Uba: „Bildung eine Supermacht“

Ihre Wahl zur Miss Galway fand demnach kurz vor dem ersten Lockdown 2020 statt. Anstatt auf rote Teppiche und Galas zu gehen, arbeitete sie an vorderster Front während der Pandemie in der Universitäts­klinik in Galway, heißt es in der Mitteilung. Sie war demnach mit acht Jahren mit ihrer Familie aus Süd­afrika nach Irland gezogen, wo sie seitdem lebt. Als Miss Irland wolle sie nun eine diversere Insel auf der Welt­bühne repräsentieren und glaubt, dass „Bildung eine Supermacht“ ist.

Gewählt zur Miss Irland wurde Uba bereits am vergangenen Sonntag (5. September). Als Miss Irland darf sie nun auch beim Wett­bewerb um den Titel der Miss World antreten.