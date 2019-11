Erste Prognose: Das werden die beliebtesten Vornamen 2020

Anzeige

Emma, Marie, Paul und Ben - seit Jahren gibt es an der Spitze der beliebtesten Vornamen der Deutschen kaum Überraschungen. So führt Marie laut einer Statistik der Gesellschaft für deutsche Sprache seit drei Jahren die Liste der beliebtesten Mädchennamen an. Doch wird sie 2020 vom Thron gestürzt?

Der Vornamenanalytiker und Diplom-Wirtschaftsinformatiker Knud Bielefeld hat auf der Seite "beliebte-vornamen.de" eine erste Prognose für die beliebtesten Namen im kommenden Jahr veröffentlicht.

Top Ten bei den Mädchen:

Hannah / Hanna

Emma

Emilia

Mia

Ella

Lina

Clara / Klara

Leni

Lea

Sophia / Sofia

Top Ten bei den Jungen:

Ben

Paul

Leon

Henri / Henry

Finn / Fynn

Felix

Matteo

Luis / Louis

Theo

Noah

Tatsächlich soll der bisher so beliebte Mädchenname Marie im kommenden Jahr nicht mehr in der Top Ten auftauchen. Weiterhin beliebt bei den Jungen werden der Vorhersage von Bielefeld nach Ben und Paul bleiben.

RND/mat