Erste Klagen nach tödlicher Massenpanik bei US-Musikfestival

Houston. Nach der tödlichen Massenpanik bei einem Musikfestival in den USA gibt es die ersten Klagen. Am Sonntag (Ortszeit) wurde im Namen eines Mannes Klage eingereicht, der in dem Gedränge bei dem Auftritt des Rappers Travis Scott beim von ihm gegründeten Festival Astroworld in Houston verletzt wurde. Die Anwälte des Mannes verklagten Scott, das auf Live-Veranstaltungen spezialisierte Unternehmen Live Nation und andere. Sie erklärten, die Beklagten seien für das Unglück verantwortlich.

Eine weitere Klage eines Mannes wurde über den Bürgerrechtsanwalt Ben Crump eingereicht, der in der Vergangenheit unter anderen die Familien der von Polizisten getöteten Schwarzen George Floyd und Breonna Taylor vertrat.

In einem Tweet am Samstag hatte Scott erklärt, er sei „absolut am Boden zerstört von dem, was letzte Nacht passiert ist“. Er versprach Unterstützung für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Bei der Massenpanik am Freitagabend waren mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Rund 300 weitere wurden verletzt, als während Scotts Auftritt die Menge plötzlich in Richtung Bühne drängte.