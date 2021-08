Erste erfolgreiche Nachzucht: Komodowaran schlüpft in Leipziger Zoo

Anzeige

Leipzig. Im Zoo Leipzig ist ein kleiner Komodowaran geschlüpft. Nach Angaben des Zoos handelt es sich um die erste erfolgreiche Nachzucht dieser Art in Deutschland. Das Jungtier sei am 18. Juli zur Welt gekommen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Es mache einen gesunden und aufmerksamen Eindruck. Für die Besucher sei der Nachwuchs aber vorerst nicht zu sehen.

Komodowarane sind die größten lebenden Echsen der Welt. Sie können bis zu drei Meter lang werden. In freier Wildbahn sind die auf mehreren indonesischen Inseln beheimatet. Im Zoo Leipzig leben seit der Eröffnung der Riesentropenhalle Gondwanaland vor zehn Jahren Komodowarane.