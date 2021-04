Erste britische Impfpatientin: „Das Beste, was ich je getan habe“

Anzeige

Coventry. Die erste britische Impfpatientin Margaret Keenan hat ihre Mitmenschen aufgerufen, Impfangebote gegen Corona anzunehmen. „Ich sage allen, geht hin und nehmt es an, denn es ist wirklich das Beste, was ich je getan habe“, sagte die 91-jährige Keenan am Donnerstag in einer aufgezeichneten Videoschalte, die der britische Gesundheitsdienst am Donnerstag veröffentlichte.

Die vierfache Großmutter aus Coventry war nach der Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs in Großbritannien die erste Britin, die am 8. Dezember vergangenen Jahres mit dem Mittel geimpft wurde. In der EU wurde der Impfstoff erst einige Wochen später zugelassen. Mittlerweile ist Keenan voll geimpft und freut sich auf einen „kleinen Urlaub“.

Die Menschen in England dürfen mittlerweile wieder im eigenen Land reisen und in Ferienwohnungen übernachten, Hotels sind noch geschlossen.