Erst Verkehrsschilder, jetzt Straßennamen: Genf macht Frauen sichtbarer

Genf. Die Schweizer Metropole Genf will Frauen im Stadtleben sichtbarer machen: Zehn Straßen und Plätze werden umbenannt, um prominente Frauen zu feiern. Die Kantonsregierung stimmte am Mittwochabend zu. Anfang des Jahres hatte die Stadt bereits begonnen, das übliche Männchen auf Verkehrsschildern etwa an Zebrastreifen teils durch Frauendarstellungen zu ersetzen.

Nur sieben Prozent der Straßen nach Frauen benannt

Aus dem "Platz der 22 Kantone" wird nun der "Place Lise-Girardin". Lise Girardin (1921-2010) war die erste Bürgermeisterin der Stadt. Der "Avenue William-Favre", benannt nach einem Politiker und Kunstliebhaber, wird künftig auch der Namen von dessen Schwester Alice Favre hinzugefügt. Sie war Präsidentin des Genfer Roten Kreuzes. Gewehrt gegen eine Umbenennung haben sich dagegen die Anwohner der Straße Rue Jean-Violette, die den Künstlernamen des Autoren Frédéric-Jean von Gunten (1876-1964) trägt.

Es werden weitere Straßen und Plätze für Umbenennungen gesucht. Den Anstoß gab die Initiative "100Elles*" - etwa: 100 Sies (statt Ers). Nach ihren Angaben waren bislang nur sieben Prozent der rund 600 Straßen im Kanton Genf nach Frauen benannt.