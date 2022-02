Landesregierung plant Trauerfeier für getötete Polizisten

Anzeige

Kusel. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Polizeianwärterin und einen Oberkommissar im Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz) sollen zwei Gedenkveranstaltungen stattfinden.

Wie Michael Hummel, Sprecher der Polizeidirektion Kaiserslautern, auf Nachfrage des RND erklärt, soll bereits am Freitag eine erste Trauerfeier geben. „Die Gedenkveranstaltung findet in Kusel statt, ist aber nicht öffentlich“, betont Hummel. Eine erste Möglichkeit des Abschiednehmens also für Familie, nahestehende Personen sowie Kolleginnen und Kollegen.

Darüber hinaus plane die Landesregierung in Rheinland-Pfalz eine landesweite Trauerfeier zum Gedenken an die beiden Getöteten. „Einzelheiten wie etwa das Datum und der Ort stehen aber noch nicht fest“, sagt der Polizeisprecher.

Am Montagmorgen wurde eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße bei Ulmet im Kreis Kusel erschossen. Noch am Nachmittag nahm die Polizei zwei Tatverdächtige im Saarland fest. Gegen die beiden Männer wurde am Dienstag ein Haftbefehl erlassen. Der zuständige Haftrichter geht von einem gemeinschaftlichen Mord aus.