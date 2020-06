“Erschießt du mich jetzt?” - Schwarzes Kind weint bei Demo vor Polizist

Ausschreitungen nach Demo in Berlin: Verletzte Polizisten und Festnahmen

Zehntausende Menschen haben am Samstag deutschlandweit gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In Berlin kommt es im Anschluss zu Auseinandersetzungen, 93 Menschen werden festgenommen, 28 Polizisten verletzt. Auch in Hamburg werden Beamte verletzt, in Stuttgart gibt es ebenfalls Zwischenfälle.