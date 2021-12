Erotikautorin geheiratet: Kirche suspendiert spanischen Bischof

Anzeige

Der emeritierte spanische Bischof Xavier Novell i Gomà (52) wurde nach seiner Heirat mit einer Erotikautorin von der katholischen Kirche suspendiert.

„Wie allgemein bekannt ist, hat Bischof Xavier Novell i Gomà, emeritierter Bischof von Solsona, am 22. November 2021 in der Stadt Suria in der Provinz Barcelona standesamtlich Frau Silvia Caballol y Clemente geheiratet“, schrieb die spanische Bischofskonferenz am Samstag auf ihrer Website.

„Angesichts dieses schlimmen Ereignisses“, wie es weiter heißt, sei der Bischof in Anwendung des Kodex des kanonischen Rechts der katholischen Kirche suspendiert worden. Novell i Gomà dürfe zwar seinen Status als Bischof behalten, „die Ausübung aller Rechte und Funktionen, die mit dem Amt des Bischofs verbunden sind“, seien ihm aber untersagt. „Weitere mögliche Konsequenzen“ seien demnach nicht ausgeschlossen, teilte die Bischofskonferenz mit.

Xavier Novell i Gomà hatte Ende August seinen Rücktritt vom Bischofsamt eingereicht. Grund war seine geplante zivile Heirat mit der Psychologin und Autorin von Erotikromanen, Silvia Caballol. Am 22. November heiratete das Paar standesamtlich. Die 38-jährige Caballol schrieb etwa den erotisch-satanischen Roman „Die Hölle von Gabriels Lust“ aus dem Jahr 2017. 2010 war Novell i Gomà von Papst Benedikt XVI. zum Bischof der katalanischen Kleinstadt Solsona ernannt worden – und damit zum damals jüngsten Bischof Spaniens.