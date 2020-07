Erneuter Lockdown in Melbourne: Lange Supermarktschlangen und Panikkäufe

Anzeige

Anzeige

Die australische Stadt Melbourne muss wegen eines drastischen Anstiegs der Corona-Infektionen wieder für sechs Wochen in den Lockdown. Und die angekündigte Ausgangssperre, die ab Mittwoch gilt, löst offenbar wieder Panik und Hamsterkäufe aus, wie zahlreiche Bilder in den sozialen Medien zeigen.

So schreibt die Journalistin Lucie Morris-Marr auf Twitter zu einem Bild, das vor einem Supermarkt anstehende Menschen zeigt, dass die Menschen nach der Bekanntgabe des Lockdowns in die Supermärkte eilten und lange anständen, um noch einzukaufen. “Die Geschäfte bleiben offen”, erinnert sie die Bevölkerung daran, dass trotz Ausgangssperre weiter eingekauft werden könne und dürfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In einem zweiten Tweet zeigt sie leere Supermarktregale: Brot, Reis und Nudeln seien bereits fast ausverkauft. “Riesige Panikreaktion”, kommentiert die Journalistin das Ganze.

Auch in weiteren Tweets von Australiern ist zu sehen, wie die Menschen Hamsterkäufe tätigen - und Klopapier, Dosenessen und Co. in Massen einkaufen. “Dummheit scheint ansteckender zu sein als Covid-19″, kommentiert ein User ein solches Bild.

Anzeige

Video Der Hamster in uns: Panikkäufe und Corona 0:44 min „Hamstern“ beschreibt das Horten von Lebensmitteln oder knapp werdenden Dingen. Das Horten von Dingen hat eine lange Tradition. © RND

Anzeige

Die Panik ist trotz des Lockdowns unbegründet. Die Bürger Melbournes dürfen zwar unter dem erneuten Lockdown nicht das Haus verlassen - Ausnahmen bilden aber das Einkaufen von Lebensmitteln, Arzt- und Pflegebesuche, Ausübungen körperlicher Fitness oder die Arbeit.