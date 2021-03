Erneut illegale Party mit 52 Erasmus-Studenten in Griechenland beendet

Anzeige

Thessaloniki. Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen hat die griechische Polizei wegen der Missachtung der Corona-Regeln Geldstrafen gegen Dutzende Erasmus-Studenten verhängt. Nun müssen 52 junge Leute, die aus Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden und anderen Staaten der EU stammen, insgesamt 15.600 Euro zahlen. Sie feierten in der Nacht zum Mittwoch eine Party in einer Wohnung im Zentrum der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki. Dies ist wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Eine 23-jährige Spanierin, in deren Wohnung die Party stattfand, muss zudem 3000 Euro Strafe zahlen, berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT) am Mittwoch weiter.

Die Polizei sei von Nachbarn alarmiert worden, die sich wegen des Partylärms beschwert hatten. Die Beamten seien aufgrund eines Durchsuchungsbefehls der Staatsanwaltschaft in die Studentenwohnung eingedrungen und hätten die Feiernden in Gewahrsam genommen und die Geldstrafen verhängt, hieß es im Bericht weiter. Die jungen Leute hätten versucht, sich in Schränken, auf dem Balkon oder unter Betten zu verstecken, berichteten örtliche Medien. Bereits Mitte März mussten 14 französische Erasmus-Studenten insgesamt 6900 Euro Strafe wegen einer verbotenen Party zahlen.