Erneut Gasexplosion in Russland - zwei Tote

Anzeige

Anzeige

Nischni Nowgorod. In Russland hat es innerhalb weniger Tage erneut eine Gasexplosion in einem Wohnhaus gegeben. Dabei seien in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen im Alter von 23 und 26 Jahren ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. 14 Bewohner hielten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude in der Nähe von Nischni Nowgorod auf. Die Stadt liegt etwa 400 Kilometer östlich von Moskau.

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden sechs Bewohner verletzt. Das zweistöckige Haus stürzte durch die Wucht der Explosion teilweise ein. Auf Bildern war zu sehen, wie Trümmer herumlagen.

Explosionen in Russland keine Seltenheit

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Russland sind solche Vorfälle keine Seltenheit, da die Infrastruktur noch aus Sowjetzeiten stammt und Sicherheitskontrollen oft nicht eingehalten werden. Erst am vergangenen Samstag waren bei einer Explosion etwa 100 Kilometer von Moskau entfernt drei Menschen ums Leben gekommen. Vor zwei Wochen starben in Magnitogorsk am Ural mehrere Menschen bei einer Explosion in einem Wohnhaus.

Anzeige

RND/dpa