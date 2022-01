Erneut bundesweite Proteste gegen Corona-Beschränkungen - Ausschreitungen in Rostock

Anzeige

Berlin. Um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, sind am Montagabend in zahlreichen Städten erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

In Mecklenburg-Vorpommern kamen nach Polizeiangaben landesweit etwa 9000 Teilnehmer zu Versammlungen und Protestzügen in mehr als 20 Städten. In Rostock musste die Polizei am Abend mehrfach einschreiten, mehrere Menschen wurden dort in Gewahrsam genommen, wie es hieß.

Böllerwürfe in Rostock

Trotz eines Verbots aller Demonstrationen zogen mehrere Gruppen durch die Rostocker Innenstadt, wobei es zu Böllerwürfen und der Sperrung der Langen Straße kam, die parallel zur Haupteinkaufsstraße verläuft. Die Lage sei angespannt und unübersichtlich. „Wir erteilen Platzverweise und leiten Bußgeldverfahren ein“, hieß es von der Polizei dazu. Auch in anderen Stadtteilen hätten sich Gruppen mit Demonstranten gebildet.

Die größten Corona-Proteste wurden aus Schwerin mit 1800 Teilnehmern und Neubrandenburg mit 1650 Protestierenden gemeldet. Weitere größere Proteste gab es mit mehreren hundert Teilnehmern unter anderem in Wismar, Neustrelitz - je 700 Menschen - sowie Güstrow, Greifswald, Stralsund, Anklam und Pasewalk. Kleinere Gegenveranstaltungen gab es in Greifswald, Neustrelitz, Stralsund und Anklam.

Lübeck: Auseinandersetzung nach Demo

In Lübeck (Schleswig-Holstein) protestierten rund 1300 Teilnehmer gegen Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht. Nach Polizeiangaben verlief die Demo friedlich. Kurz nach dem Ende der Versammlung habe es aber im Bereich der Mühlenbrücke eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Versammlungsteilnehmern, die sich auf dem Heimweg befanden, und einer anderen Personengruppe gegeben, teilte die Polizei mit. Polizisten hätten die Personalien der zwölf Beteiligten festgestellt. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung würden noch ermittelt.

In Pforzheim (Baden-Württemberg) versammelten sich nach Polizeiangaben rund 5000 Kritiker der Corona-Politik, der Protest blieb friedlich. Unweit davon bildeten rund 500 Menschen eine Menschenkette als Zeichen für den Zusammenhalt während der Pandemie.

Corona-Proteste auch in Bautzen, Dresden und Zwickau

Auch in Sachsen sind am Montagabend erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Nach ersten Angaben verliefen die Versammlungen in verschiedenen Städten weitgehend störungsfrei. In Bautzen kamen rund 3000 Menschen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen zusammen. In Dresden schlossen sich mehrere Hundert Menschen einem Corona-Aufzug an. Dieser Aktion wiederum setzten mehrere Dutzend Menschen in den Weg, wie ein Polizeisprecher sagte.

In der Innenstadt von Zwickau beteiligten sich den Angaben zufolge rund 900 Menschen an Versammlungen auf der Straße. In Freiberg, wo zwölf Aktionen angemeldet waren, blieb es ebenfalls friedlich, wie eine Polizeisprecherin sagte. Proteste gab es im Freistaat auch in weiteren Städten wie in Görlitz und Zittau. Teilnehmerzahlen lagen dafür zunächst nicht vor.

Brandenburg: Polizistin mit Stock angegriffen

In Brandenburg gab es Demonstration gegen Corona-Auflagen in Cottbus, Potsdam, Eberswald, Fürstenberg und Neuruppin. In der Landeshauptstadt Potsdam zogen begleitet von Trillerpfeifen und Hupen Hunderte Menschen durch die Innenstadt, wie ein dpa-Reporter beobachtete. In drei Landkreisen nördlich von Berlin zählte die Polizei über 2000 Demonstranten, allein in Oranienburg waren es mehr als 1000. In Cottbus demonstrierten etwa 800 Menschen.

Bereits am Sonntag wurde Schwedt (Uckermark) eine Polizistin von einem Demo-Teilnehmer mit einem Stock angegriffen. Verletzt wurde sie bei der Attacke nicht, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die 23-Jährige und ihre Kollegen hatten bei dem Corona-Protest die Demonstrierenden aufgefordert, sich an die Maskenpflicht zu halten und anschließend begonnen, begangene Verstöße per Videoaufnahme zu dokumentieren. Ein 64-Jähriger versuchte daraufhin die Polizistin mit einem Fahnenstock zu schlagen. Einsatzkräften gelang es, den Angriff abzuwehren und den Mann festzunehmen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Karlsruhe lässt kommunales Verbot von Corona-„Spaziergängen“ in Kraft

Das Bundesverfassungsgericht lehnte es unterdessen ab, ein kommunales Verbot unangemeldeter Corona-„Spaziergänge“ mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen. Die Karlsruher Richterinnen und Richter wiesen am Montag den Eilantrag eines Mannes ab, der die Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg zu Fall bringen wollte.

Sie ließen aber die Frage offen, ob ein vorsorgliches Versammlungsverbot mit der Bedeutung und Tragweite der grundgesetzlich geschützten Versammlungsfreiheit vereinbar sein kann. Die Klärung bleibe dem Hauptverfahren vorbehalten, hieß es in dem Beschluss, der am Nachmittag veröffentlicht wurde. (Az. 1 BvR 208/22).