Ermittler sichern Spuren nach tödlichem Überfall auf 83-Jährige

Peine. Nach dem tödlichen Überfall auf eine 83-Jährige in Peine haben Ermittler am Tatort Spuren gesichert. „Diese müssen jetzt ausgewertet werden“, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak am Mittwoch. Spezialisten haben versucht, nach Beweisen zu suchen, die eine Herleitung der Tat ermöglichen. „Ob ein Tatwerkzeug benutzt wurde, können wir derzeit noch nicht sagen“, sagt der Sprecher der örtlichen Polizei.

83-Jährige in Peine zu Tode geprügelt: Was ist passiert?

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten zwei Männer am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr an der Tür der Wohnung in der Peiner Innenstadt geklingelt und auf das Paar eingeschlagen.

Die Frau starb später an ihren massiven Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde ebenfalls schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fahndet nach den Tätern und ermittelt, ob aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus etwas gestohlen wurde. Es werden auch Zeugen gesucht. „Verdächtig sind Personen, die sich vor der Tat wartend in der Umgebung aufgehalten haben oder sich nach dem Tatzeitpunkt vom Ort schnell entfernt haben und weggelaufen sind“, so der Polizei-Sprecher.

Niedersachsen, Peine: Polizisten sperren einen Tatort in der Innenstadt von Peine ab. © Quelle: Ralf Büchler/dpa

Bisher sind Tatverlauf und Motiv noch unklar. „Wir müssen uns zunächst ein besseres Bild von der Situation machen“, beschrieb Pintak den Stand der Ermittlungen am Mittwoch.