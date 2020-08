Erhöhte Waldbrandgefahr: Verletzte Feuerwehrleute, Naturschutzgebiet in Flammen

Anzeige

Wetterexperten erwarten für die nächsten Tage hochsommerliche Temperaturen. Es könnte sogar sein, dass es einen Hitze-Rekord gibt. Außerdem soll es kaum regnen und daher sehr trocken sein.

Das hat Folgen für die Natur. “Die extreme Dürre in der Mitte Deutschlands droht sich zu verschlimmern”, sagte ein Experte. “Die Waldbrandgefahr steigt noch weiter.” Denn je trockener ein Wald ist, desto schneller brennt er. Oft reicht schon ein kleiner Funke aus. Gerade deshalb müssen alle in den kommenden Tagen besonders gut aufpassen, wenn sie im Wald unterwegs sind.

Brand in Waldstück - zwei Feuerwehrleute verletzt

In Deutschland kam es bereits zu eine Vielzahl an Vorfällen. In Dormagen in Nordrhein-Westfalen in Flammen stehen rund 60.000 Quadratmeter Wald und Wiesen in einem Naturschutzgebiet in Flammen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brennt Unterholz auf einer Fläche von etwa 250 mal 250 Metern. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Feuerwehr Dormagen ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr Neuss teilte mit, dass es im gesamten Stadtgebiet von Neuss zu Brandgeruch kommen könne. Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

Bei einem Brand in einem Waldstück zwischen dem südhessischen Babenhausen und dem bayrischen Großostheim sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, waren am Dienstagabend auf etwa 20 Meter aufgestapelte Holzstämme in Brand geraten. Eine Ausbreitung des Feuers auf das Waldgebiet habe verhindert werden können. Die angrenzende Bundesstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

“Ernste Gefahrenlage” erwartet

Auch in Brandenburg haben die Waldbrände nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes durch die Trockenheit wieder zugenommen. Schwerpunkt der Wald- und Feldbrände sei am Mittwoch der Süden gewesen, sagte Raimund Engel. Da habe die Feuerwehr eine ganze Reihe von Bränden löschen müssen.

Für Donnerstag prognostizierte er für die meisten Landkreise die zweithöchste Warnstufe(4), im Elbe-Elster-Kreis die höchste Stufe (5). Mit Blick auf die Temperaturen der nächsten Tage spricht Engel von einer “ernsten Gefahrenlage.” Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden am Donnerstag Höchstwerte von bis zu 31 Grad und am Freitag zwischen 30 und 34 Grad erwartet. Am Samstag sollen die Temperaturen dann auf bis zu 35 Grad klettern.