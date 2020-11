Ergreifendes Video: Soldat überrascht Sohn nach viermonatigem Afghanistan-Einsatz

Anzeige

Ein Video der Polizeibehörde aus Morgan County im US-Staat Missouri begeistert die Menschen in sozialen Medien. Es zeigt die Wiedervereinigung eines Soldaten, der gerade von einem viermonatigen Auslandseinsatz in Afghanistan nach Hause gekommen ist, mit seinem völlig überraschten Sohn.

Die Aufnahme zeigt die Momente, nachdem das Auto, in dem sich der Sohn befindet, von einem Polizeifahrzeug mit Blaulicht gestoppt wurde. Der Air-Force-Angehörige Clint Thomas, der Mütze und Sonnenbrille trägt, geht zum Rücksitz des Fahrzeugs und fragt den Siebenjährigen: „Was ist los, Kumpel?“ Der winkt, erkennt seinen Vater aber zunächst nicht. Als der Groschen fällt, klettert er durch das Fenster, fällt seinem Papa in die Arme und will ihn gar nicht mehr loslassen, die Tränen fließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

„Willkommen Zuhause, Clint!“, kommentiert das Morgan County Sheriff’s Office, für das der Soldat ebenfalls arbeitet, das Video bei Facebook.