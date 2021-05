Erfurter Hauptbahnhof gesperrt: Verdächtiger Koffer voller Wolle

Anzeige

Anzeige

Erfurt. Ein Koffer mit Wolle hat für eine Sperrung des Erfurter Hauptbahnhofs gesorgt. Das Gepäckstück war am Montag an einem Bahngleis vergessen worden. Der Inhalt stellte sich dann aber als harmlos heraus. Neben sehr viel Wolle seien Reisegegenstände und Kleidung in dem Trolley gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Eigentümerin des Koffers meldete sich

An dem vermeintlich herrenlosen Koffer hatte ein Sprengstoffsuchhund angeschlagen. Die feine Nase des Tieres habe möglicherweise auf die viele Wolle reagiert, erklärte der Sprecher. Wolle sei so beschaffen, dass sie viele Partikel speichere. Je nachdem, wo diese gelagert werde, könnten sich Rückstände von Stoffen dort absetzen, auf die solche Spezialhunde reagierten.

Anzeige

Den Angaben zufolge meldete sich die Eigentümerin des vergessenen Gepäckstücks. Die zur möglichen Entschärfung des Inhalts herbeigerufenen Fachleute hätten nach Abgleich mit ihren Untersuchungen den Koffer geöffnet und dann Entwarnung gegeben, sagte der Sprecher. Zuvor mussten die Menschen, die sich im Bahnhof befanden, das Gebäude verlassen. Züge der Deutschen Bahn (DB) mussten vor dem als wichtiger Verkehrsknotenpunkt geltenden Bahnhof warten oder wurden umgeleitet, wie eine DB-Sprecherin sagte. Auch der Bereich um den Bahnhof war gesperrt worden.