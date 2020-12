Spaziergängerin findet enthaupteten Hund in Wald in Erfurt

Anzeige

Anzeige

Erfurt. Einen enthaupteten Hund hat eine Spaziergängerin am Mittwoch im Steigerwald in Erfurt gefunden. Das berichtet MDR Thüringen unter Berufung auf eine Polizeisprecherin. In sozialen Medien war ein Foto des kopflosen Kadavers verbreitet worden.

Neben der Polizei war laut MDR auch der Tierschutzbund über den Fall informiert. Bei dem Tier handelt es sich um einen mittelgroßen, kräftigen Hund. Zur Rasse könne man noch nichts sagen, dafür müssten die Ermittlungen abgewartet werden, sagte die Sprecherin laut MDR.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen.