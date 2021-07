Erftstadt: Häuser stürzen ein, mehrere Tote und „eine Rettung ist vielfach nicht möglich“ – Hochwasserlage dramatisch

Anzeige

Erftstadt. In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagmorgen mitgeteilt. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser. Dabei sind auch Menschen ums Leben gekommen. „Es gibt Todesopfer“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln am Freitag.

Eigentlich sollte Erftstadt-Blessem schon am Donnerstag komplett evakuiert sein. Einige Bewohner und Bewohnerinnen sollen nach Angaben des Lokalradios Radio Erft aber wohl wieder zurückgekommen sein oder hätten ihr Zuhause gar nicht erst verlassen. Oberhalb von Erftstadt drohte am Abend ein Regenrückhaltebecken nachzugeben, auch Katastrophentouristen seien gesehen worden, heißt es weiter.

Video Hochwasser in der Eifel: „Häuser wurden mitgerissen"

+++ Alle Entwicklungen zum Unwetter hier im Liveticker +++

Notrufe aus Häusern in Erftstadt

Dutzende Rettungskräfte sind im Einsatz, um Menschen aus den Häusern zu evakuieren. Wie der Lokalsender „Radio Erft“ berichtet, gebe es aber Bereiche in der Stadt, die aufgrund der Hochwasserlage für die Rettungskräfte nicht zu erreichen seien. Die Behörden seien mit Tauchern im Einsatz. Außerdem seien Teile des Mobilfunknetzes und der Strom ausgefallen. Das wirke sich auch auf die Kläranlage von Erftstadt aus. Einwohnerinnen und Einwohner sollen möglichst kein Leitungswasser trinken.

Die zuständige Bezirksregierung Köln bestätige am Vormittag die Situation in Erftstadt: „Eine Rettung ist vielfach nicht möglich“. Das Krankenhaus erklärt, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit seien.

Aus den Häusern kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime wurden geräumt.