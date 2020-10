Erdrutsche in Vietnam: Acht Soldaten sterben, 14 weitere vermisst

Armeeoffiziere tragen eine Leiche, die nach einem Erdrutsch in der Provinz Quang Tri in Vietnam geborgen wurde. Durch den Erdrutsch in Zentralvietnam wurden mindestens 22 Armeeoffiziere begraben, nur eine Woche nach einem weiteren Erdrutsch, bei dem über ein Dutzend weitere wegen anhaltender Regenfälle in der Region ums Leben kamen, berichteten staatliche Medien. © Quelle: Tran Le Lam/VNA/AP/dpa