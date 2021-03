Erdrutsch in Norwegen: Leiche von letzter vermisster Person gefunden

Anzeige

Oslo. Fast drei Monate nach dem verheerenden Erdrutsch in Norwegen haben die Einsatzkräfte aller Voraussicht nach auch das letzte der zehn Todesopfer im Katastrophengebiet gefunden. Die ums Leben gekommene Person sei am Montagmorgen in der bei dem Abgang entstandenen Grube in der Gemeinde Gjerdrum entdeckt worden, teilte die Polizei am Vormittag mit. Es werde nun daran gearbeitet, die Leiche zu bergen. Wie aus einer offiziellen Mitteilung auf der Website der Polizei hervorgeht, sei die Leiche von einem Baggerfahrer entdeckt worden.

Zehn Menschen nach Erdrutsch vermisst gemeldet

Um die Identität des Todesopfers zu bestätigen, werde sie im Anschluss obduziert. Die Hinterbliebenen der letzten vermissten Person seien über den Fund bereits informiert worden. Der Erdrutsch hatte sich kurz vor dem Jahreswechsel in Gjerdrum nordöstlich von Oslo ereignet. Zehn Menschen waren daraufhin vermisst worden. In den ersten drei Tagen des neuen Jahres hatten die Rettungskräfte zunächst sieben Tote gefunden, darunter ein zweijähriges Mädchen.

Die Hoffnung auf das Überleben der verbliebenen drei Vermissten war sechs Tage nach dem Einsatz in dem instabilen Gelände aufgegeben worden. Zwei weitere Todesopfer - ein 13-jähriges Mädchen und seine Mutter - waren im Februar entdeckt worden. Seitdem fehlten nur noch die Überreste einer 49-Jährigen.