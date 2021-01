Erdrutsch in Norwegen: Erste Leiche gefunden

Anzeige

Oslo. Mindestens eine Person ist bei dem Erdrutsch ums Leben gekommen, teilte der Einsatzleiter Roy Alkvist am Freitagmittag mit. Die Person sei am Mittag in den Trümmern gefunden worden, „leider war sie nicht mehr am Leben“. Informationen, ob es sich dabei um einen Mann, eine Frau oder ein Kind handelt, wurden nicht bekannt gegeben. Da die Leiche noch nicht identifiziert sei, wurden auch die Angehörigen noch nicht informiert, sagte Alkvist.

Das Schicksal von neun weiteren Menschen, darunter Männer, Frauen und Kinder, ist nach einem schweren Erdrutsch in einer verschneiten Ortschaft im Süden Norwegens weiter ungeklärt. Zwei Tage nach dem Abgang über Gjerdrum, einem Teil der Ortschaft Ask rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo, konnten Such- und Rettungskräfte am Freitag erstmals auch Teile des Gebietes betreten, die dafür zuvor zu instabil gewesen waren. Bis zum frühen Nachmittag fehlte von den zehn Vermissten jedoch weiter jede Spur.

Einsatzkräfte suchen weiter nach Überlebenden

Die Einsatzkräfte blieben optimistisch, Überlebende zu finden - und betonen, dass sie nach Lebenden suchen. Der Bürgermeister von Gjerdrum, Anders Østensen, ist weniger optimistisch, Gegenüber der Zeitung „VG“ sagte er: „Wir müssen leider davon ausgehen, dass einige Menschen ihre Liebsten verloren haben, das ist das schlimmste, was man erleben kann.“ Er bat die Bürger seiner Gemeinde, nun zusammenzustehen und füreinander da zu sein. „Es ist eine unglaublich verzweifelnde Situation“

Insgesamt 31 Häuser wurden bei den Erdrutschen, die am frühen Mittwochmorgen begannen, in die Tiefe gerissen und zerstört. Auf 700 Metern Länge und 300 Metern Breite sackte die Erde ab. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, davon eine Person schwer. Fünf bis sechs wurden im Krankenhaus behandelt.

Rettungskräfte kommen nur schwer in das Trümmerfeld

Noch immer kommt es zu kleineren Erdrutschen, weshalb die Rettungskräfte nur sehr schwer in das betroffene Gebiet kommen. Bis Freitag konnten aber vier Häuser, die nicht komplett zerstört wurden, durchsucht werden. Hierbei fand die Polizei keine Menschen. Die Sucharbeiten ging mit vielen Rettern weiter, am Nachmittag trafen auch ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen am Ort ein. „Dagbladet“ berichten, dass es ab 14 Uhr, als die Polizei eigentlich eine Pressekonferenz halten wollte, verstärkte Aktivitäten und Hektik unter den Rettungskräften gegeben habe. Kurze Zeit später war klar, dass die erste Leiche gefunden wurde.

Erschwert werden die Arbeiten zudem durch den norwegischen Winter. Es ist nicht nur kalt, die Tage sind auch kurz. Bereits am Freitagmorgen hatten die Einsatzkräfte gesagt, dass sie sich mit der Suche auf die Zeit fokussieren, in der es hell ist. Gegen 15.30, 16 Uhr setzt die Dämmerung in der Region ein.