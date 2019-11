Anzeige

Tsunami-Warnung für einige Küsten von Indonesien. Weil es am Donnerstag zu einem Erdbeben der Stärke 7,4 gekommen war, haben seismologische Experten in Indonesien eine Tsunami-Warnung für angrenzende Küsten ausgesprochen. Das Erdbeben fand in der sogenannten Molukkensee statt. Indonesien wird immer wieder von schlimmeren Erdbeben und Überschwemmungen heimgesucht.

RND