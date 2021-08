Mit Haiti kennt das Schicksal kein Erbarmen: „Massive humanitäre Notlage“ nach Erdbeben

Anzeige

Die neue Katastrophe kam am Samstag­morgen: Mit einer Stärke von 7,2 erschütterte ein Erdbeben Teile Haitis. Weil in dem armen Karibikstaat die Menschen keine Mittel haben, sind ihre Häuser meist einfache Mauer­konstruktionen, die einer solchen Kraft nicht standhalten können. Mindestens 300 Menschen starben, wahrscheinlich liegen unter den unzähligen Trümmern noch viel mehr Opfer.

Im Südwesten des Karibikstaates berichtete der überlebende Priester Job Joseph: „Die Häuser und die sie umgebenden Mauern sind eingestürzt. Das Dach der Kathedrale ist eingestürzt.“ In den sozialen Netzwerken werden Bilder von eingestürzten Hotels gezeigt, auch Hospitäler sind betroffen.

Krankenhäuser mit der Vielzahl der Verletzten überfordert

Der Leiter der Katastrophen­schutz­behörde, Jerry Chandler, sagte einheimischen Medien, die Krankenhäuser seien mit der Vielzahl der Verletzten überfordert. Vor allem die Küstenstadt Les Cayes, in der rund 126.000 Menschen leben, sei von den Zerstörungen betroffen. „Das Wichtigste ist jetzt, so viele Überlebende wie möglich aus den Trümmern zu ziehen“, sagte Chandler. Die USA, Venezuela, Kolumbien und andere Länder aus der Region sagten Haiti unbürokratische Hilfe zu. Es werde noch einige Tage dauern, das genauen Ausmaß der Schäden zu ermessen, sagte die Leiterin der Kinderhilfs­organisation Save the Children in Haiti, Leila Bourahla, der „New York Times“: „Es ist klar, dass es sich um eine massive humanitäre Notlage handelt.“

Das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,2 lag zwölf Kilometer vor der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud, vor allem die südliche Halbinsel von Haiti war von dem Beben betroffen. Die Erschütterungen waren in ganz Haiti bis nach Jamaika und in die Dominikanische Republik zu spüren.

Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,2 lag nahe der Ortschaft Petit-Trou-de-Nippes etwa 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Port-au-Prince.

Haiti wird immer wieder von schweren Erdbeben getroffen

Dass Haiti immer wieder von schweren Erdbeben getroffen wird, ist für Fachleute keine Überraschung: Haiti liegt am Rande einer großen tektonischen Platte, der sogenannten Karibischen Platte. Haiti ist in den letzten Jahren immer wieder Schauplatz verheerender Katastrophen geworden. Vor über elf Jahren zerstörte ein historisches starkes Erdbeben weite Teile der Infrastruktur des Landes, sogar der Präsidenten­palast stürzte ein. Hilfsorganisationen schätzen die Zahl der Opfer, die bei dieser Naturkatastrophe ums Leben kamen, auf 250.000 Menschen.

Nur wenig später brach das nächste Unglück über das Land herein. Ende Oktober 2010 brach eine Cholera­epidemie aus, die Regierung musste nach dem Auftreten erster Todesfälle von Cholera­erkrankten landesweit den sanitären Notstand ausrufen. Jahre später stellte sich heraus, dass die Cholera durch nepalesische UN-Soldaten ins Land eingeschleppt worden war. Im August 2016 räumten Vertreter der Vereinten Nationen erstmals eine Verantwortung für den Ausbruch der Cholera offiziell ein.

Trümmer eines Gebäudes, das bei dem Erdbeben beschädigt wurde, bedecken ein Auto und Teile der Straße in Les Cayes in Haiti.

Hurrikan „Irma“ zog über Haiti

Ein Jahr später zog mit Hurrikan „Irma“ einer der gewaltigsten Wirbelstürme, die je gemessen wurden, über Haiti. Wieder wurden Unterkünfte und die Ernte zerstört. Der Kraft der rund 300 Stundenkilometer starken Winde hatte Haiti nicht viel entgegen­zusetzen. Nachfolgende Wirbelstürme wie Hurrikan „Matthew“ richteten weitere Schäden an.

All diese Natur­katastrophen sowie hausgemachte Probleme wie Korruption und Misswirtschaft sorgen dafür, dass die Menschen in Haiti in Armut, Kriminalität und Gewalt leben müssen. Am 7. Juli war Präsident Jovenel Moïse ermordet worden, das Land wird von einer Übergangs­regierung geführt.

Corona-Krise sorgte für einen wirtschaftlichen Einbruch

Die Corona-Krise sorgte zudem für einen wirtschaftlichen Einbruch. Fast die Hälfte der haitianischen Bevölkerung benötigt nach einer jüngsten Einschätzung des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten humanitäre Hilfe. Die Ernährungs­grundlage von rund 4,1 Millionen Menschen sei infolge der Corona-Pandemie nicht sichergestellt. Die Konsequenz: Zehntausende Menschen sind auf der Flucht, um aus dieser ausweglosen Situation herauszukommen.