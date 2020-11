Er suchte sein Handy: Mann stößt 34-Jährigen von den Gleisen und rettet sein Leben

Anzeige

Karlsruhe. Ein 25-jähriger Mann hat einen womöglich tödlichen Unfall im Karlsruher Hauptbahnhof verhindert, wie die Bundespolizei mitteilte. Am Mittwochmorgen bemerkte er demnach kurz vor der Einfahrt eines Zuges einen Mann (34), der auf den Gleisen stand. Der 25-Jährige stieß ihn mit solch einer Wucht weg, dass beide Männer auf einem Zwischenbahnsteig landeten.

„Aufmerksamer Schutzengel“

So rettete er den Mann und sich selbst vor dem Tod – beide blieben unverletzt. Wie der 34-Jährige später den Bundespolizisten sagte, war ihm sein Handy in das Gleisbett gefallen, woraufhin er es holen wollte. „In diesem Fall hatte der 34-jährige Mann einen aufmerksamen Schutzengel“, so die Polizei.

Wie die Bundespolizei weiter schrieb, führe Ablenkung und Unachtsamkeit immer wieder zu Unfällen. Die Bundespolizei weise daher immer wieder auf Gefahren hin, die im Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb bestehen. Den Gleisbereich trotz Verbots zu betreten, werde mit einem Bußgeld geahndet.