„Entsetzlich“: Mann in England soll mindestens 100 Leichen missbraucht haben

London. Ein Krankenhauselektriker soll über einen Zeitraum von zwölf Jahren mindestens 100 Leichen in zwei Krankenhäusern in Südostengland missbraucht haben. Der grausige Verdacht entstand, nachdem der 67-Jährige Mann vergangene Woche zugegeben hatte, 1987 zwei Frauen ermordet und anschließend sexuell missbraucht zu haben. Bei der polizeilichen Durchsuchung seiner Wohnung zur Beweissicherung in jenen Fällen wurden rund vier Millionen Bilder von sexuellem Missbrauch gefunden. Darunter sind auch Videoaufnahmen, die zeigen, wie der Mann die Leichen missbraucht.

„Die Beamten haben auf tragische Weise Beweise für 100 Opfer gefunden“, erklärte Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag im britischen Abgeordnetenhaus. Er kündigte eine unabhängige Untersuchung darüber an, wie die Taten unentdeckt bleiben konnten. 81 Opfer seien offiziell identifiziert worden, speziell geschulte Familienbeauftragte würden ihre Familien unterstützen. Jede Familie eines bekannten Opfers sei kontaktiert worden.

Umfangreiche Untersuchungen

„Die Untersuchung wird die Umstände der im Krankenhaus begangenen Straftaten und deren nationale Auswirkungen ermitteln“, sagte Javid und entschuldigte sich bei den Angehörigen und Freunden der Opfer. Der Umfang der Untersuchung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben und Jonathan Michael, der Leiter des Nationalen Gesundheitsdienstes, werde Gespräche mit den Familien der Opfer führen. Weiterhin werde die Regierung prüfen, ob die Strafen für derart „entsetzliche“ Sexualdelikte angemessen seien, sagte Javid weiter.

Der Mann filmte sich dabei, wie er sich zwischen 2008 und 2020 in dem inzwischen geschlossenen Kent and Sussex Hospital und im Tunbridge Wells Hospital in der Stadt Pembury an den Leichen verging. Er war dort seit 1989 in der elektrischen Wartung tätig. Zu den identifizierten Opfern gehörten drei Minderjährige unter 18 Jahren, andere waren älter als 85 Jahre.