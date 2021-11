Entführung von Cleo Smith: Polizei sucht nach weiterem möglichen Täter

Anzeige

Vor knapp einer Woche hat die Polizei die verschwundene Cleo Smith (4) gefunden und kurz darauf den mutmaßlichen Entführer gefasst. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass dieser, ein 36-jähriger westaustralischer Mann, alleine gehandelt hat. Doch laut eines Berichts der „Daily Mail“ soll die Vierjährige Ermittlern inzwischen von einer Frau erzählt haben, die ins Haus kam und ihr die Haare gekämmt und sie angezogen hat.

Die australische Polizei hat den Bericht bisher nicht bestätigt. Sie ließ nur verlauten, dass untersucht werde, „ob eine weitere Person involviert war“. Die Ermittler hatten mehrere Tage in dem Haus verbracht, in dem Cleo Smith in der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche lebend aufgefunden worden war. Laut lokaler Medienberichte sollen ein Mobiltelefon, verschiedene Stifte sowie eine Puppe als Beweisstücke aus dem Haus entfernt worden sein.

Cleo nachts aus Zelt entführt

Die Entführung der Vierjährigen und vor allem ihre spektakuläre Rettung mitten in der Nacht hatten vergangene Woche Schlagzeilen rund um den Globus gemacht. Das kleine Mädchen war Mitte Oktober auf einem einsam gelegenen Campingplatz aus dem Zelt ihrer Familie verschwunden. Nachdem die Polizei zunächst noch davon ausgegangen war, dass das Kind nur auf Erkundungstour gegangen und sich verlaufen hatte, verdichteten sich die Hinweise immer mehr, dass die kleine Cleo entführt worden war. Beispielsweise fehlte auch ihr Schlafsack und der Reißverschluss des Zelts war so weit hochgezogen, dass das zierliche kleine Mädchen gar nicht so hoch hätte reichen können.

Wie genau die Polizei den vermeintlichen Täter ausfindig machte, ist nicht im Detail bekannt gegeben worden. In einer Pressekonferenz nach ihrer Rettung hieß es, die „harte Arbeit des Teams“ habe die Beamten zu dem Haus geführt. Auswertungen von Mobilfunkdaten sollen wohl dabei geholfen haben. Außerdem gab es Videos von Überwachungskameras, die ein Auto zeigten, das mitten in der Nacht von dem Zeltplatz wegfuhr.

Cleo erholt sich gut

Als Cleo am Mittwochnacht von der Polizei in einem verschlossenen Haus in Carnarvon, einem Ort rund 900 Kilometer nördlich von Perth, gefunden und befreit worden war, war sie physisch unverletzt. Erste Fotos und Aufnahmen ließen zudem vermuten, dass sie sich gut erholt. Ein Bild im Krankenhaus zeigte sie lachend und winkend, während sie ein Eis aß.

Auch die Berichte aus den Tagen danach waren positiv: Cameron Blaine, einer der Polizisten, die Cleo am Mittwochnacht befreit hatten, besuchte sie am Donnerstag zu Hause und berichtete australischen Reportern, dass sie im Garten gespielt und gelacht habe. Ihre Familie veröffentlichte nach ihrer Rettung ein offizielles Statement, in dem die Eltern schrieben, sie seien „so dankbar, dass unser kleines Mädchen wieder in unseren Armen ist“.

Vermeintlicher Entführer hatte Puppen-Obsession

Als die Vierjährige nach ihrem 18-tägigen Martyrium von der Polizei gerettet wurde, hatte diese etwa zur gleichen Zeit auch den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 36-jährige westaustralische Mann Terence K. aus Carnarvon soll das kleine Mädchen aus dem Zelt ihrer Eltern entführt haben. Der Mann wurde inzwischen offiziell angeklagt und in ein Hochsicherheitsgefängnis in Perth verlegt.

Lokale Medien berichteten im Nachhinein, dass der Mann ein Zimmer voller Puppen besessen und falsche Profile auf sozialen Medien angelegt haben soll. Laut der Tageszeitung „Sydney Morning Herald“ hat der Mann im April 2020 Fotos auf Facebook hochgeladen, die ihn dabei zeigten, wie er eine Puppe zu einer Autofahrt mitnahm. Dazu soll er kommentiert haben: „Ich liebe es, meine Puppen auf Fahrten mitzunehmen und ihre Haare zu machen und Selfies in der Öffentlichkeit zu machen.“ Die Mitarbeiterin eines Spielzeugladens in Carnarvon sagte der australischen Zeitung, dass sie im Laufe der Jahre mehrere Puppen an den Mann verkauft hätten, die er als Geschenke verpacken ließ.