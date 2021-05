Zwei Bären brechen aus Zoogehege in England aus – und werden erschossen

Anzeige

Bedfordshire. Diese Flucht endete tödlich: Im britischen Bedfordshire sind am Freitagmorgen zwei Braunbärinnen aus ihrem Gehege im Whipsnade Zoo ausgebrochen. Die Tiere nutzten einen durch starken Wind umgestürzten Baum, um aus ihrem Gehege zu kommen, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Sie landeten allerdings nur in einem weiteren Gehege – und attackierten den dortigen Bewohner: einen Eber.

Die beiden Schwestern namens Snow White (Schneewittchen) und Sleeping Beauty (Dornröschen) kostete dieser Ausflug das Leben. Da es 20 Minuten gedauert hätte, die Bärinnen zu betäuben, wurden die Tiere erschossen. „Niemand möchte derjenige sein, der diese Entscheidung trifft“, schrieb Zoodirektor Malcolm Fitzpatrick in der Mitteilung. Wenn aber eine „unmittelbare Bedrohung für Menschenleben“ bestehe, sei keine andere Entscheidung möglich. „Es war ein unglaublich beunruhigender und schwieriger Tag“, so Fitzpatrick.

Ob der Zoo zum Zeitpunkt des Ausbruchs geöffnet war, ist unklar

Die beiden Braunbärinnen hielten sich zur Zeit des Vorfalls zwar innerhalb des Zoos auf, allerdings war das Wildschweingehege nicht so gesichert, dass die Tiere nicht hätten ausbrechen können, teilte der Zoo mit. Der Zaun sei zu niedrig für Bären gewesen. Bis die Betäubung gewirkt hätte, wären die Bärinnen voller Adrenalin gewesen und hätten aggressiv werden können – die Gefahr, dass sie das Wildschweingehege verlassen und Menschen attackieren, sei zu groß gewesen.

Der Eber hatte mehr Glück als : Er überlebte schwer verletzt, wurde aber von Tierärzten gerettet und versorgt. Ob der größte Zoo Englands zum Zeitpunkt des Ausbruchs geöffnet war, ist laut „Daily Mail“ nicht bekannt.

Kritik in den sozialen Medien für Tod der Bärinnen

In den sozialen Medien wird der Zoo für sein Vorgehen stark kritisiert. Während ein User fragt, ob er zur eigenen Sicherheit eine Waffe mitbringen dürfe – falls ein Baum umstürze und Tiere fliehen würden –, ärgern sich viele, dass die flüchtigen Bären erschossen wurden. „Schämt euch, ihr habt zwei unschuldige Lebewesen getötet“, schreibt eine Frau. „Wenn ihr es nicht schafft, zwei Bären so sicher zu halten, dass weder sie selbst noch Menschen gefährdet werden, solltet ihr keine Bären mehr bekommen“, heißt es an anderer Stelle. Es ist nicht das erste Mal, dass Tiere im Whipsnade Zoo aus ihrem Gehege ausbrechen: 2007 schafften zwei Schimpansen die Flucht, ein Tier wurde erschossen.

Der Whipsnade Zoo hielt drei Braunbären, die drei Damen waren allesamt Schwestern. Die fünfjährige Bärin Cinderella lebte mit Snow White und Sleeping Beauty zusammen. Sie hatte ihr Gehege allerdings nicht verlassen. Der Zoo wollte eigentlich am morgigen Sonntag seinen 90. Geburtstag feiern, doch die Feierlichkeiten wurden abgesagt, berichtet „ITV“. Stattdessen liege der Fokus nun auf der Untersuchung des Vorfalls.