Partnerin und Kinder getötet: Täter soll Mädchen vergewaltigt haben

Anzeige

Anzeige

Nottingham. Ein Mann in England, der wegen Mordes an seiner Partnerin und drei Kindern angeklagt ist, soll eines der minderjährigen Opfer zuvor vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft weitete ihre Anklage gegen den 31-Jährigen nach Überprüfung weiterer Beweise aus, wie die Nachrichtenagentur PA nach einer Anhörung vor Gericht in Nottingham am Freitag meldete.

Die Leichen der 35 Jahre alten Frau, ihres 13 Jahre alten Sohns, ihrer elfjährigen Tochter sowie eines weiteren elfjährigen Mädchens waren im September in einem Haus in einem kleinen Ort nahe Sheffield entdeckt worden. Bei dem Vergewaltigungsopfer soll es sich um die Tochter der getöteten Frau handeln. Die Tat hatte landesweit für Aufsehen gesorgt. Welches Motiv der mutmaßliche Täter gehabt haben könnte, ist noch unklar.