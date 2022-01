Brückeneinsturz in England: Ein Toter und mehrere Verletzte

Anzeige



Roeburndale. Beim Einsturz einer Brücke in der englischen Grafschaft Lancashire ist ein Mann ums Leben gekommen. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren insgesamt elf Menschen auf einem Fahrzeug und Anhänger in einer ländlichen Gegend unterwegs, als die Brücke nachgab. Das Gespann stürzte in einen Fluss. Einer der Verletzten sei mit einer schweren Kopfverletzung in eine Klinik gebracht worden, ein anderer habe eine schwere Verletzung am Rücken erlitten und sei ebenfalls im Krankenhaus. Lancashire liegt nordwestlich von Manchester. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag.