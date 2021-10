Sorgen um ihre Gesundheit: Johnson sagt, die Queen ist gut drauf

Anzeige

London/Rom. Queen Elizabeth II. (95) geht es nach Angaben des britischen Premierministers Boris Johnson trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit gut. „Ich habe wie jede Woche als Teil meines Jobs mit Ihrer Majestät gesprochen, und sie war gut drauf“, sagt Johnson am Samstag dem Sender ITV am Rande des G20-Gipfels in Rom. „Ihre Ärzte haben ihr gesagt, dass sie sich schonen muss, und das sollten wir alle respektieren und verstehen. Alle wünschen ihr nur das Beste.“

Der Palast hatte am Freitag mitgeteilt, dass sich die Königin auf Rat ihrer Ärzte zwei Wochen schone und in dieser Zeit keine Reisen unternehme. Sie werde aber weiterhin „leichte“ Arbeiten am Schreibtisch verrichten und virtuelle Audienzen geben. Außerdem plane sie, persönlich am Gedenkgottesdienst für die Weltkriegstoten am 14. November teilzunehmen. Zuletzt hatte der Gesundheitszustand der Queen für Besorgnis gesorgt. Die 95-Jährige sagte Reisen ab und verbrachte eine Nacht im Krankenhaus.