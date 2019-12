Engelchen oder Bengelchen? Mädchen zeigt beim Krippenspiel den Mittelfinger

Anzeige

Essex. Die fünfjährige Ella steht als Engel verkleidet mit vielen anderen Kindern für ein Krippenspiel auf der Bühne – und sorgt dabei für amüsierte Blicke. Fast während des ganzen Auftritts hat das Mädchen ihren Mittelfinger in die Luft – allerdings ohne jegliche Absicht. Wie der britische „Daily Mirror“ berichtet, wollte das Mädchen seiner Mutter im Publikum lediglich zeigen, dass es eine Verletzung am Finger hatte.

Davon künden zahlreiche witzige Fotos, auf denen das Mädchen aus Essex mit traurigem Blick in die Ferne schaut. Die Mutter sagte anschließend, dass ihre Tochter „den Fehler“ überhaupt nicht bemerkt hatte. „Es war so lustig, weil sie nicht wusste, was sie tat“, so die Mutter.

Zwischenzeitlich hob sie sogar beide Finger in die Luft, um zu vergleichen, wie der andere Nagel aussieht. „Weil ich nicht dorthin gerannt bin, hielt sie ihn hoch, als würde sie sagen: ‚Mama, sieh mal!’“ Einige der älteren Kinder hätten angefangen zu flüstern. Schließlich schienen die meisten zu wissen, was sie tat. „Ich dachte, ‚Oh Gott, Ella, bitte hör auf.’“

Zweite Aufführung ohne Mittelfinger in der Luft

Die Mutter hatte daraufhin immer wieder versucht, ihrem Kind zu signalisieren, dass es den Finger runter nehmen solle. Doch dann akzeptierte sie einfach, dass sie mit dem ausgestreckten Finger dastand. „Die Vorstellung dauerte ungefähr eine halbe Stunde, und ich würde sagen, zu 70 Prozent hatte sie ihren Mittelfinger oben“, so die Mutter.

Für die zweite Aufführung hat sie ihrer Tochter gesagt, dass sie das nicht noch mal machen soll: „Es war lustig, als du es nicht gemerkt hast. Aber jetzt wird es nicht lustig, also mach es nicht noch einmal“, sagte sie zu dem Mädchen.

RND/ce