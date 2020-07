Embsen bei Lüneburg: Brand in Schule - Zwei Feuerwehrleute verletzt

Anzeige

Embsen. In einer Schule in Embsen bei Lüneburg ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Feuerwehrleute hätten sich bei den Löscharbeiten verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Brand sei aus bisher unbekannten Gründen in einer Zwischendecke des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet. Ein Teil einer Turnhalle sei eingestürzt.

Auch am frühen Morgen war der Brand noch nicht unter Kontrolle. Wegen dicker Rauchschwaden wurden die Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.