Ungarische Fans mit homophoben Sprechchören bei EM-Spiel in München – versuchter Blocksturm

München. Im Vorfeld des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn in der Münchner Allianz-Arena war die Sorge der Münchner Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten groß gewesen: Sie hatten vor 200 gewaltbereiten ungarischen Fußballfans gewarnt – und sind zum Fußballspiel deswegen gleich mit 1500 Einsatzkräften angerückt. Das berichtet die Münchner Polizei in einer Pressemitteilung.

Schon am Mittwochnachmittag wurde es demnach in der Innenstadt laut. Fans beider Mannschaften haben laut in der Innenstadt gefeiert – etwa 600 Personen. Pyrotechnik wurde gezündet und einige Verursacher festgenommen. Mit 20 Sonderbussen wurden die übrigen ungarischen Fans, insgesamt waren es 2000, zum Stadion gebracht. Beim Einlass fanden Ordnungskräfte weitere Pyrotechnik und Drogen.

Ungarische Fans setzten zum Blocksturm an

Noch vor dem Anpfiff skandierten ungarische Fans homophobe Sprechchöre und setzten zu einem Blocksturm an. Beim Aufeinandertreffen beider Fangruppen in diesem Zuschauerbereich kam es laut Polizeiangaben zu einer angespannten Situation. Sicherheitsdienst und Einsatzkräfte hätten aber eine Eskalation der Gewalt unterbinden und verhindern können und dafür gesorgt, dass die Fans in ihren zugewiesenen Blöcken blieben. Auch wurde eine Flasche in Richtung Polizeibeamtinnen und -beamte geworfen. Verletzt wurde niemand, der Flaschenwerfer festgenommen.

Einsatzkraefte der Polizei gehen gegen die ungarischen Fans ohne Maske vor und halten sie im Fanblock. © Quelle: imago images/Schüler

Vor allem setzte die Münchner Polizei auf eine hohe Präsenz ihrer Beamtinnen und Beamten, insbesondere vor dem Block der ungarischen Fans zum Spielende hin, als sich die Stimmung aufheizte und sich ungarische Fans aggressiv verhielten, um einen möglichen Platzsturm zu verhindern.

In den Fernsehbildern war zu sehen, dass ein Großteil der ungarischen Fans die Maskenpflicht im Stadion ignorierte. Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt, dass einige ungarische Fans auch festgenommen wurden, weil sie ihre Tattoos aus der Neonazi-Szene zur Schau stellten. Die Polizei bestätigt in ihrem Bericht Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

18-Jähriger rennt mit Regenbogenflagge aufs Spielfeld

Außerdem versuchte auch ein 46-Jähriger in Garching, in den Flugraum um das Stadion herum mit einer Drohne einzudringen. Zum Singen der Nationalhymne rannte ein 18-jähriger deutscher Fan mit einer Regenbogenflagge aufs Spielfeld. Er wurde vom Ordnungsdienst festgehalten.

Nach Abpfiff sei der Abzug der ungarischen Fans aus dem Stadion problemlos verlaufen. In der Nacht vermeldete die Polizei auch keine weiteren Zwischenfälle, die durch Fußballfans verursacht worden wären.