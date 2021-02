Eltern von Rebecca: „Polizei legte sich von Tag eins auf unseren Schwiegersohn als Täter fest“

Anzeige

Anzeige

Vor knapp zwei Jahren, am 18. Februar 2019, verschwand die damals 15-jährige Rebecca Reusch spurlos, nachdem sie bei ihrer großen Schwester Jessica und deren Mann Florian R. übernachtet hatte. Der Fall Rebecca sorgt seitdem bundesweit immer wieder für Schlagzeilen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass „Becci“ nicht mehr am Leben ist. Die Ermittler halten Rebeccas Schwager Florian R. für den einzigen Tatverdächtigen, doch die Beweise fehlen.

Die Eltern von Rebecca hingegen glauben, dass ihre Tochter noch immer am Leben ist. „Mein Glaube hilft mir, die Hoffnung nicht zu verlieren und weiterhin stark zu bleiben“, sagt Brigitte Reusch der „Bunten“. Ihre Botschaft „an den Menschen, der unsere Becci mit sich nahm: ‚Bitte gehen Sie in sich, seien Sie barmherzig und sagen Sie uns, wo Becci ist. Ich bin ihre Mutter und spüre, dass sie noch am Leben ist‘.“

Vater von Rebecca kritisiert Vorgehen der Polizei

Ihr Mann Bernd Reusch kritisiert gegenüber dem Magazin das Vorgehen der Polizei: „Die Polizei legte sich von Tag eins auf unseren Schwiegersohn als Täter fest, ohne Beweise. Zeugen, die sich bei uns melden und berichten, sie hätten unsere Tochter nach dem 18. Februar gesehen, will die Polizei gar nicht hören“, sagt er. „Auch nicht die Personen, die unseren Schwiegersohn entlasten. Stattdessen tauchen immer wieder unwahre Behauptungen in den Medien auf, die nur aus Polizeikreisen stammen können.“